Міністр закордонних справ Пакистану Білавал Бхутто-Зардарі заявив, що він викликав посла США після того, як президент Джо Байден поставив під сумнів безпеку ядерної програми Пакистану.

Про це інформує Reuters.

У своїй промові в четвер Байден зауважив, що Пакистан є “можливо, однією з найнебезпечніших країн у світі”, оскільки має “ядерну зброю без будь-якої згуртованості”.

Міністр закордонних справ зазначив, що був здивований коментарями.

“Що стосується питання безпеки та захисту ядерних активів Пакистану, ми відповідаємо всім – усім без винятку – міжнародним стандартам відповідно до МАГАТЕ”, – пояснив він.

Бхутто-Зардарі не вважає, що рішення про виклик посла США негативно вплине на відносини зі Сполученими Штатами, і наголосив, що офіційні особи можуть вирішити будь-які конкретні занепокоєння Вашингтона щодо ядерної програми.

“Сполучені Штати регулярно зустрічаються з офіційними особами Пакистану”, – заявив представник Державного департаменту США у Вашингтоні Reuters, додавши: “За стандартною практикою ми не коментуємо особливості приватних дипломатичних розмов”,

Відносини між Ісламабадом і Вашингтоном, які колись були близькими союзниками, щойно почали потеплішати після кількох років холодних відносин, в основному через занепокоєння щодо нібито підтримки Пакистаном Талібану в Афганістані. Пакистан заперечує цю підтримку.

Міністр закордонних справ зазначив, що занепокоєння відносно ядерної програми Пакистану не було викликано під час його нещодавньої поїздки до Вашингтона, де він провів широкі зустрічі, зокрема й у Держдепартаменті.