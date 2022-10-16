Про це інформує Reuters.
У своїй промові в четвер Байден зауважив, що Пакистан є “можливо, однією з найнебезпечніших країн у світі”, оскільки має “ядерну зброю без будь-якої згуртованості”.
Міністр закордонних справ зазначив, що був здивований коментарями.
“Що стосується питання безпеки та захисту ядерних активів Пакистану, ми відповідаємо всім – усім без винятку – міжнародним стандартам відповідно до МАГАТЕ”, – пояснив він.
Бхутто-Зардарі не вважає, що рішення про виклик посла США негативно вплине на відносини зі Сполученими Штатами, і наголосив, що офіційні особи можуть вирішити будь-які конкретні занепокоєння Вашингтона щодо ядерної програми.
“Сполучені Штати регулярно зустрічаються з офіційними особами Пакистану”, – заявив представник Державного департаменту США у Вашингтоні Reuters, додавши: “За стандартною практикою ми не коментуємо особливості приватних дипломатичних розмов”,
Відносини між Ісламабадом і Вашингтоном, які колись були близькими союзниками, щойно почали потеплішати після кількох років холодних відносин, в основному через занепокоєння щодо нібито підтримки Пакистаном Талібану в Афганістані. Пакистан заперечує цю підтримку.
Міністр закордонних справ зазначив, що занепокоєння відносно ядерної програми Пакистану не було викликано під час його нещодавньої поїздки до Вашингтона, де він провів широкі зустрічі, зокрема й у Держдепартаменті.
- ШОС чотири роки тому розширився шляхом приєднання Індії та Пакистану, щоб відігравати більшу роль як противага впливу Заходу в регіоні.
- США та Іран обговорюють ядерну угоду, яка відкриє продажі іранської нафти, пом’якшуючи глобальний тиск на постачання та надаючи Заходу важелі для обмеження російської сировини. Угода очікується вже цього місяця. Водночас США запровадили економічні санкції проти економіки та нафтового сектору Венесуели.
- Сполучені Штати посилюють розвідку та спостереження за РФ після ядерних погроз президента РФ Володимира Путіна. Водночас Вашингтон побоюється, що перші ознаки можливого нападу можуть з’явитися надто пізно.