Палата громад схвалила торговельну угоду Великобританії з ЄС

Про це повідомляє BBC.
Відомо, що за ухвалення законопроєкту проголосував 521 депутат. Водночас проти ухвалення угоди виступили 73 депутати.
Після ухвалення Палатою громад, документ повинен пройти процедуру третього читання. Однак ця процедура фактично стане формальною, адже Консервативна партія та Лейбористська партія вже заявили про те, що підтримають угоду.
31 грудня законопроєкт передадуть на схвалення членам верхньої Палати лордів.
Угода про торговельні стосунки Великобританії та ЄС набувають чинності 1 січня 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.
- В Європейському Союзі заявляли, що готові піти на компроміс в переговорах з Великою Британією про торговельну угоду після Brexit, якщо Лондон буде реалістичніше у своїх очікуваннях.
- 6 грудня поновилися вирішальні переговори про укладення торговельної угоди між Сполученим Королівством та Євросоюзом, яке набуде чинності після завершення перехідного періоду Brexit.
- У четвер, 24 грудня, Велика Британія та Європейський Союз після року переговорів узгодили питання торговельних відносин по завершенні перехідного періоду Brexit.
- У середу, 30 грудня, лідери Європейського Союзу підписали торговельну угоду із Великобританією.