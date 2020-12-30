Палата громад схвалила торговельну угоду Великобританії з ЄС

У середу, 30 грудня, Палата громад парламенту Великобританії схвалила торгову угоду з Європейським союзом.

Про це повідомляє BBC.

Відомо, що за ухвалення законопроєкту проголосував 521 депутат. Водночас проти ухвалення угоди виступили 73 депутати.

Після ухвалення Палатою громад, документ повинен пройти процедуру третього читання. Однак ця процедура фактично стане формальною, адже Консервативна партія та Лейбористська партія вже заявили про те, що підтримають угоду.

31 грудня законопроєкт передадуть на схвалення членам верхньої Палати лордів.

Угода про торговельні стосунки Великобританії та ЄС набувають чинності 1 січня 2021 року.