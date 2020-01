Про це повідомив міністр з питань Brexit Стівен Барклі на своїй сторінці в Twitter.

“Сьогодні парламент завершив останні етапи розгляду законопроекту щодо Brexit як в палаті громад, так і в палаті лордів, і тепер він буде направлений королеві для отримання королівського згоди. Ми обіцяли, що Brexit буде здійснено і ми знаходимося на шляху до виходу (з ЄС – ред.) 31 січня”, – заявив Барклі.

Today Parliament has completed the final stages of its consideration of the Brexit Bill in both the House of Commons and the House of Lords and it now goes to the Queen to receive Royal Assent. We promised to #GetBrexitDone and we are on track to leave on 31st January. pic.twitter.com/RYFvod2FpF

— Steve Barclay (@SteveBarclay) January 22, 2020