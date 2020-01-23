Про це повідомив міністр з питань Brexit Стівен Барклі на своїй сторінці в Twitter.

“Сьогодні парламент завершив останні етапи розгляду законопроекту щодо Brexit як в палаті громад, так і в палаті лордів, і тепер він буде направлений королеві для отримання королівського згоди. Ми обіцяли, що Brexit буде здійснено і ми знаходимося на шляху до виходу (з ЄС – ред.) 31 січня”, – заявив Барклі.

Наступний крок – рішення повинна підписати королева Великобританії.

Далі угоду має ратифікувати Європейський парламент.

Це може статися на засіданні 29 січня.

Офіційно Brexit повинен відбутися 31 січня.

  • Раніше видання Bloomberg економічні витрати на Brexit вже досягли 130 мільярдів фунтів (170 мільярдів доларів), а до кінця цього року додасться ще 70 мільярдів фунтів.
  • Раніше прем’єр Великобританії пообіцяв прискорити затвердження парламентом угоди про вихід з Європейського союзу (Brexit) і почати вкладати гроші в охорону здоров’я, освіту і поліцейську діяльність.