Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

До початку процедури голосування конгресмени протягом шести годин обговорювали справу про імпічмент.

Звинувачення за першою статтею, зловживання владою, підтримали 230 голосами з 216 необхідних Проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

Звинувачення за другою статтею, перешкоджання розслідуванню Конгресу в розслідуванні справи про імпічмент, підтримали 229 голосами з 216 необхідних. Проти висловилися 198 конгресменів, один утримався.

Наступний крок – документи направлять для голосування в Сенат. Щоб Трамп достроково покинув пост президента, дві третини сенаторів повинні проголосувати за відповідне рішення. Голосування в Сенаті відбудеться, найімовірніше, на початку січня.

Проти обох статей звинувачення проголосували тільки два демокарта: Коллін Петерсон з Міннесоти і Джефф Ван Дрю з Нью-Джерсі. Третій член Палати представників Джаред Голден зі штату Мен проголосував за одну статтю про імпічмент. Незалежний член Палати представників від республіканців Джастін Амаш з Мічигану проголосував за імпічмент Трампа за обома пунктами. Член палати представників Тулса Габбард з Гаваїв, який балотується на пост президента від демократів, проголосував за обидві статті.

У США законодавчій владі дозволено висувати офіційні звинувачення державному службовцю за можливі скоєні злочини.

У статті 2-й розділі 4 Конституції США написано, що “президент, віце-президент і всі державні службовці Сполучених Штатів Америки повинні бути відсторонені від посади в порядку імпічменту і засуджені за зраду, хабарництво або інші серйозні злочини і проступки”. Палата представників має виключне право імпічменту, а Сенат має виняткове право розслідування в порядку імпічменту. Зняття з посади за результатами процедури імпічменту здійснюється автоматично на підставі визнання провини в Сенаті.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.