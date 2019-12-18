У середу, 18 грудня, Палата представників Конгресу США має намір проголосувати за статті обвинувачення у справі щодо імпічменту американського лідера Дональда Трампа.

Трансляцію засідання веде телеканал ABC News.

Під час сьогоднішнього засідання Палата представників Конгресу США має намір проголосувати за статті обвинувачення у справі про імпічмент американського лідера Дональда Трампа. Засідання почалося о 9 годині ранку за східним часом (16:00 за київським часом).

Демократи та республіканці мають узгодити порядок обговорення статей імпічменту. Пізніше стартують власне дебати між представниками партій. Шість годин робочого часу будуть розділені між ними порівну. Очолюватимуть дебати лідери Палати суддів.

З 19 до 20 години планується серія голосувань вже безпосередньо за статті обвинувачення у справі щодо імпічменту.

У разі, якщо статті будуть прийняті, Палаті представників буде необхідно прийняти резолюцію, яка затвердить менеджерів у справі щодо імпічменту. Вони координуватимуть передачу затверджених статей обвинувачення Сенату для підсумкового голосування. Очікується, що резолюція може бути прийнята вже сьогодні, 18 грудня.