Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа в Сенат.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Також Палата представників затвердила склад обвинувачів, які представлятимуть інтереси демократів в судовому процесі у справі про імпічмент в Сенаті. До нього увійшли Адам Шифф, Джеррі Надлер, Хакіма Джефріса, Сільвію Гарсіа, Вал Демінгс, Зої Лофгрен і Джейсона Кроу.

Відповідне рішення підтримали 228 членів Палати, 193 виступили “проти”.

Повідомляється, що команда обвинувачів сьогодні повинні передати матеріали справи в Сенат.

“Ми очікуємо, що процес в Сенаті почнеться наступного тижня”, – заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Це рішення Палати вводить в дію наступний етап імпічменту — розгляд у Сенаті, де більшість вже мають однопартійці Трампа — республіканці. Ним, по-перше, визначаються так звані «керівники імпічменту» (impeachment managers) — тобто представники нижньої палати парламенту США в Сенаті, які представлятимуть звинувачення проти американського президента; і по-друге, визначається, що статті імпічменту передаватимуть до Сенату, аби там розпочався його розгляд.

Слід зазначити, що прийняття резолюції не означає, що статті імпічменту передадуть у Сенат негайно.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.