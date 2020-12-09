Палата представників США більшістю голосів схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, в якому погоджено надання 250 млн доларів військової допомоги Україні.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

В цілому проект передбачає 740,5 мільярда доларів на оборонну політику США. Його підтримали 335 конгресменів, проти висловилися 78.

В оборонний бюджет США закладені 250 млн доларів військової допомоги Україні та додаткові санкції проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Тепер законопроект надходить в Сенат, де він також має широку підтримку. Там він повинен бути прийнятий на цьому тижні.

Також бюджет повинен схвалити чинний президент Дональд Трамп, який погрожував накласти вето на документ через те, що він не передбачає скасування розділу закону про етику в сфері комунікацій.

Проте голосів “за” вистачає для того, щоб подолати вето.