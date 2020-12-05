Палата представників американського Конгресу прийняла двопартійний законопроєкт, що забороняє приватне володіння левами і тиграми, після того, як широко популярний документальний серіал Netflix "Король тигрів" допоміг привернути увагу до проблеми.

Про це пише СNN.

Депутат-демократ Майк Квіглі з Іллінойсу, головний автор законопроєкту, сказав, що прийняття закону просуває “ближче до забезпечення гуманного поводження з цими тваринами і захисту населення від небезпечних великих кішок”.

“Великі кішки – дикі тварини, яким просто не місце в приватних будинках, на задніх дворах або в поганих придорожніх зоопарках”, – додав він.

Раніше Міністерство юстиції США подало позов щодо жорстокого поводження з тваринами до дресирувальника Джеффу Лоу, який знімався в серіалі Netflix “Король тигрів”.

Квіглі зазначив, що “Король тигрів” показав світу, наскільки експлуататорською, небезпечною і нелюдською є ця крихітна так звана індустрія”.

Депутат-демократ Ед Кейс з Гаваїв, член комітету палати представників з природних ресурсів, заявив, що закон зупинить жорстоке поводження з тваринами.

Квіглі також додав, що “занадто часто правоохоронні органи та особи, які надають першу допомогу, виявляються в небезпеці від цих тварин”.