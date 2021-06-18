Палата представників Конгресу США скасувала рішення від 2002 року, видане президенту Джорджу Бушу-молодшому на використання військової сили. Зокрема - на ведення військової кампанії в Іраку.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Йдеться про законодавчий “Дозвіл на використання військової сили” (AUMF). З 2002 року з його допомогою адміністрація президента отримала повноваження на початок військової кампанії в певній країні.

Рішення щодо скасування дозволу підтримали 268 законодавців. “Проти” проголосували – 161. Серед них – 160 представників Республіканської партії.

План стосовно скасування дозволу написали демократ Тім Кеін та республіканець Тодд Янг. Наступного тижня його розглянуть в Комітеті з закордонних справ.

Тепер за скасування дозволу мають проголосувати в Сенаті.

Після цього рішення передадуть на підпис президенту Джо Байдену. Він вже заявив, що ініціативу підтримує.

Конституція США дає право Конгресу право оголошувати війну іншим країнам. Але наразі таке право в руках президента, оскільки Конгрес передав йому це право без закінчення терміну повноважень. Де-юре це дає право Білому дому постійно вести військові дії.

Опоненти скасування дозволу кажуть про те, що це обмежить повноваження президента та буде сигналом для міжнародних партнерів про те, що США залишають Близький Схід.