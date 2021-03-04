Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У поліції Капітолія порекомендували політикам на певний час перервати спільне засідання і перейти для роботи в комітети. Сьогодні планувалося обговорювати законопроєкт щодо стимулювання економіки у зв’язку з пандемією коронавірусу, запропонований президентом Джо Байденом. Можливо, сенатори зберуться для роботи о 12:00 за місцевим часом.

Після ситуації зі “штурмом Капітолія” 6 січня, правоохоронці поставилися до можливої ​​загрози прояву “внутрішнього тероризму” з усією серйозністю. Крім учасників QAnon, до штурму можуть бути залучені активісти з групи Three Percenters, яку вважають екстремістською.

“Наш департамент працює з місцевими й федеральними партнерами й партнерами на рівні штатів, щоб зупинити будь-які загрози Капітолія. Ми сприймаємо ці дані з усією серйозністю. Через делікатний характер цієї інформації, в цю хвилину ми не можемо надати додаткову інформацію”, – заявили в поліції Капітолія з цього приводу.

Станом на ранок 4 березня, будівля Капітолія оточена тимчасовим парканом з колючим дротом. По периметру його охороняють близько 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.