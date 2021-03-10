“За” “План порятунку Америки” проголосували представники Демократичної партії США.
Підсумкове голосування відбулося в середу, 10 березня. Тепер документ скерують на підпис президенту. Очікується, що підписання відбудеться в п’ятницю, 12 березня.
Результат голосування – 220 “за” і 211 “проти”. Всі республіканці проголосували “проти”. Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував “проти”.
6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.
Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.
- 350 мільярдів доларів скерують урядам штатів і місцевій владі на подолання наслідків пандемії.
- 130 мільярдів скерують на допомогу штатам у відкритті шкіл.
- Не зміниться сума виплат з безробіття. Вона залишиться на рівні 300 доларів на тиждень до 6 вересня.
- Сім’ї, річний дохід яких нижче ніж 150 тисяч доларів на рік, отримають податкові повернення на 10,2 тисячі доларів.
- 800 мільйонів доларів спрямують на послуги для бездомних дітей.
- 14 мільярдів доларів на поширення вакцини.
- 49 мільярдів — на проведення тестувань і відстеження контактів хворих на коронавірус.
- 12 мільярдів доларів на відкриття підприємств харчової промисловості.
- 45 мільярдів доларів на допомогу в оплаті оренди, комунальних послуг та оплати кредиту на житло.
- 30 мільярдів доларів на розвиток туризму.
- Мільярди — на розвиток малого бізнесу та відновлення роботи концертних майданчиків.
Представники Республіканської партії продовжують критикувати схвалений пакет фінансової допомоги. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що раніше так безсистемно майже 2 трильйони доларів ще не витрачалися.
- Президент США Джо Байден привітав прийняття Закону в інтересах народу (H.R. 1), який напередодні схвалили члени Палати представників. Це початок виборчої реформи, яка передбачає зміни в підвищенні безпеки процесу виборів і захисту прав виборців.