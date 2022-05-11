10 травня Палата представників США, яку очолюють демократи, схвалила законопроєкт про виділення Україні 40 млрд доларів Україні. Тепер його має ухвалити Сенат.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

У вівторок, 10 травня, ввечері Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні 368 голосами. Проти виступили 57 представників, всі з них – демократи.

Проєкт закону передбачає виділення Україні 40 млрд доларів допомоги у зв’язку з тим, що вона продовжує стикатися з військовою агресією Росії.

Законопроєкт тепер має прийняти Сенат США, а після – підписати президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Слід зазначити, що сума, про яку йдеться у документі, на 7 млрд доларів більша тієї, про яку просила адміністрація Байдена.

Лідер більшості у Сенаті Чак Шимер наголосив, що після схвалення законопроєкту Палатою, Сенат «вживе швидких заходів» для його прийняття та подання на підписання президентові.