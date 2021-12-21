На пляжі на півночі Англії знайшли найбільші в історії скам’янілості гігантської багатоніжки — їх розмір був як в автомобіля.

Про це повідомляє наукове видання Psyh.org.

Ці доісторичні істоти називаються артроплеври (Arthropleura) – вони мешкали на Землі у кам’яновугільний період, приблизно 326 мільйонів років тому, за понад 100 мільйонів років до епохи динозаврів.

Скам’янілість показує, що ця багатоніжка була найбільшою відомою безхребетною твариною всіх часів. Один сегмент панцира стародавньої істоти має довжину близько 75 см. За оцінками вчених, довжина цієї артроплеври сягала 2,75 м, а важила вона понад 50 кг.

Скам’янілість була виявлена ​​у січні 2018 року у великій брилі пісковику, яка впала зі скелі.

У кам’яновугільний період на території сучасної Англії був тропічний клімат – жаркий і вологий – тоді Великобританія знаходилася поблизу еквартора. Такий тип клімату ідеально підходив для артроплеври.

Раніше розміри артроплеври приписували піку вмісту кисню в атмосфері під час пізнього кам’яновугільного та пермського періодів, але оскільки цю скам’янілість знайшли в породах, які були сформовані до цього піку, кисень не може бути єдиним поясненням.

Дослідники вважають, що, щоб досягти такого великого розміру, доісторична багатоніжка повинна була мати дієту з високим вмістом поживних речовин. Вони припускають, що у листовій підстилці, по яких рухалися артроплеври, було багато горіхів і насіння. Можливо, вони їли інших безхребетних і малих хребетних.

Артроплеври жили поблизу екваторіальної області Землі близько 45 мільйонів років, перш ніж вимерли в пермський період. Причина їхнього вимирання невідома. Вона могла бути пов’язана з глобальним потеплінням, яке зробило клімат занадто сухим, щоб вони могли вижити. Ще однією гіпотезою є початок епохи панування рептилій, які їх витіснили.