Про це стало відомо в прямому ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Гголова політичної партії “За майбутнє” Ігор Палиця у прямому ефірі “Право на владу” зізнався, що захворів на COVID-19 та дотримується правил самоізоляції, симптомів немає.

“Сьогодні зранку прийшов позитивний тест мені на коронавірус. Я самоізолювався, – розповів Ігор Палиця. – Симптомів немає – просто були контакти, я вирішив пройти тестування. І зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає ніяких симптомів. Я почав профілактичне лікування. Сам собі колю уколи – те, що прописав лікар. Я ізольований повністю (від рідних – ред.). Нікого немає. Сам собі готую їсти, сам прибираю, мию посуд, роблю уколи – все роблю сам”.

Нардепка Юлія Тимошенко, яка сама перехворіла COVID-19, повідомила про інфікування Нестора Шуфрича. Той підтвердив цю інформацію.

“Я завтра отримаю результат. У мене, на жаль, у вівторок був один позитивний тест, потім три негативних. Завтра і в понеділок буду робити чергові – подивимось, чим це закінчиться”, – сказав Шуфрич.