Лідер партії "За майбутнє", соратник олігарха Ігоря Коломойського — Ігор Палиця звинуватив чинну владу у тому, що вона тисне на кандидатів, змушуючи їх не балотуватись від всіх партій, крім "Слуги народу".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”

В прямому етері Палиця звинуватив “Слугу народу” в тому, що за сприяння чинної влади правоохоронці нібито відкривають кримінальні провадження проти тих, хто хоче балотуватися на місцевих виборах від його партії “За майбутнє”. За його інформацією, була команда і “боротися” з ним, лідером партії.

“З тим, що влада діюча забороняє іти керівникам шкіл, вчителям, лікарям до опозиційних партій, я відчув ще у 2015 році […] І те, що відбувається сьогодні, на превеликий жаль, перевершує те, що було у 2015 році. Сьогодні по Київській області, кандидати наші в мери — дали команду тиждень назад підняти кримінальні справи і дати підозри до виборів. По мені сказали два тижні тому підняти всі справи, які були по Волинській раді, включаючи бурштин”, — заявив він.

Палиця також заявив, що на кандидатів чинять тиск, погрожуючи звільненням з посад. Він навів приклад такої ситуації.

За його словами, на Донеччині звільнили вчительку однієї зі шкіл, котра хотіла балотуватися від “ЗМ” у районну раду. Відбулося це, за його словами, “за командою губернатора”.

“Це відбувається скрізь. Тому що люди не хочуть йти в “Слугу народу”, кажуть, що: “Ми боїмось, через місяць “Слуга народу” буде гірше ніж “Партія регіонів” і відношення до них буде гірше”. А коли вони йдуть до нас, їм дзвонять і кажуть: “Ні-ні, не йдіть”. А деякі зі “Слуги народу”, відповідальні за області, навіть під’їжджають до відомих людей і дають їм слухавку, вони розмовляють з Офісом президента”, — заявив він.

Голові партії та заступнику голови фракції “Слуги народу” Олександру Корнієнку було запропоновано відповісти на звинувачення. Однак він ані спростував, ані підтвердив інформацію Палиці.

“Я думаю що це якісь такі розмови не підтверджені. Давайте факти будемо перевіряти”, — сказав Корнієнко.

Палиця запевнив, що “відповідає за кожне своє слово”.

“Вийдемо я вам дам прізвища хто дзвонить. Я не буду вам зараз казати”, — запропонував Палиця.

Після Корнієнко пригрозив, що відповідь надасть інформацію про те “що партія “За майбутнє” робить”.

Також під час шоу Корнієнко запитав Палицю, який наголошував, що на нього чинять тиск, відкриваючи провадження, де саме він балотуватиметься.