Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України
“Зелені коридори” для них погоджені з суміжними країнами.
“Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні”, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.
Якщо на виїзді з України відбувається скупчення бензовозів в одному місці, то тоді Національна поліція України супроводжує їх до пункту пропуску та оформлює на окремій смузі руху.
- Нагадаємо, що Голова Нафтогазової асоціації України Андрій Закревський вважає, що сьогодні держава повністю залежить від імпорту пального та стикається з логістичними труднощами.
- Раніше Польща припинила постачати Україні пальне на безоплатній основі. Таку допомогу сусідня країна здійснювала на тлі російського вторгнення та бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу.
- Перед НАК “Нафтогаз України” постало питання стати національним оператором в Україні задля врегулювання цін на пальне.