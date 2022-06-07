Прикордонники та Державна митна служба України спершу пропускають ті бензовози, які їдуть в Україну з пальним. А також ті, які їдуть за пальним у країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України

“Зелені коридори” для них погоджені з суміжними країнами.

“Автівки з пальним проходять прикордонно-митні процедури контролю в пріоритетному порядку, як з боку сусідньої країни, так і в Україні”, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Якщо на виїзді з України відбувається скупчення бензовозів в одному місці, то тоді Національна поліція України супроводжує їх до пункту пропуску та оформлює на окремій смузі руху.