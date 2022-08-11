Постраждала під час ракетної атаки росіян у Вінниці, мати загиблої дівчинки Лізи, Ірина Дмитрієва, вперше побувала на місці трагедії. Вона зазначила, що ті спогади закарбуються у "пам'яті на все життя".

Про це йдеться у дописі Ірини Дмитрієвої у Facebook.

14 липня від ракетного удару РФ загинула донька Ірини – 4-річна Ліза, сама жінка потрапила до лікарні.

За її словами, після операції вона втратила пам’ять, проте, розглядаючи свої поранення, вона почала відтворювати кожну секунду в пам’яті.

“Я все згадала. Пам’ятаю кожен момент того фатального дня. Пам’ятаю, як почула гучний гул, подумала це точно не літак. Ми одночасно з Лізою підняли голову вверх, прямо над нами летіла ракета — надзвичайно велика. Здавалося, вона пару метрів над головою. Побачила, як падає в сторону дому офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину… Це була навіть не секунда, а набагато менше”, – описала жінка ті події.

Згодом вона почула сильний вибух і відчула тремтіння землі. Спочатку жінка не відчувала болю.

Одразу після ракетного удару Ірина намагалась знайти когось, аби допомогли витягнути Лізу з візочка, проте потім відчула сильний біль і почала задихатися.

Вона наголосила, що все пам’ятає до дрібниць.

“Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе. Скільки ще світу потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу???”, – написала мати загиблої дівчинки.

14 липня росіяни завдали ракетний удар по центру Вінниці. Двадцять три людини загинули в результаті ракетного обстрілу, зокрема загинула 4-річна Ліза, 7-річний і 8-річний хлопчики. Мати Лізи, Ірина Дмитрієва, була серед понад 100 поранених.

Один із загиблих хлопчиків проходив обстеження у медцентрі, загинув разом із мамою. Інший — чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. РФ запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.