Влада Панами почне застосовувати санкції до суден, що ходять під панамським прапором, за відвідування незаконно анексованого Криму.

Про це за підсумками політичних консультацій повідомив заступник міністрі закордонних справ України Євген Єнін.

За словами заступника міністра, у середу, 5 серпня, відбулися перші за 8 років політичні консультації між Україною та Панамою.

Під час перемовин сторони домовились активізувати економічне співробітництво (зокрема, у галузях суднобудівництва, авіаперевезення, гідроенергетики) та посилити співробітництво в рамках міжнародних організацій.

До того ж, було досягнуто домовленості щодо введення панамською владою санкцій за порушення правил заходу до портів незаконно анексованого Росією Кримського півострову суднами, що ходять під прапором країни.

“МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором. Порушників чекатимуть суворі санкції”, — запевнив Єнін.