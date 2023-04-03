Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зробив спеціальну уніформу для тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, головою якої його призначили у жовтні минулого року.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

18 жовтня 2022 року Верховна Рада України проголосувала за Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Тоді ж автор постанови Микола Тищенко зазначив, що ТСК “дозволить встановити причини недоотримання надходжень до Державного та місцевих бюджетів внаслідок неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а у випадку підтвердження інформації – повернути недоотримані доходи та направити відповідні видатки на забезпечення виконання державою своїх функцій”.

Після цього, нардепи призначили Тищенка головою новоствореної ТСК.

“Депутат Микола Тищенко зробив панамки, жилети, та спеціальні логотипи на честь тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. А як ваш день?”, – написав журналіст Михайло Ткач.