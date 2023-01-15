15 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО "Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і діячів медіасфери Росії". У списку також міститься дванадцять українських громадян.

Указ № 23/2023 оприлюднила пресслужба Офісу президента.

Відповідно до статті 107 Конституції України глава держави постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Водночас контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

У переліку міститься 198 діячів російських медійників та артистів, проти яких вводять персональні санкції на 10 років.

Зокрема, до списку потрапили: Юрій Лоза, Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Вікторія Дайнеко, Жанна Бадоєва, Пилип Кіркоров, Дмитро Білан, Олександр Буйнов, Андрій Кончаловський, Ангеліна Вовк, Дмитро Пучков, Яна Рудковська, публіцист Микола Старіков, Борис Корчевніков, Григорій Азарьонок, Дана Борисова, Яна Рудковська, Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, музичний критик Сергій Сосєдов.

Також до списку увійшла колишня журналістка каналів Медведчука, колаборантка Діана Панченко. Окрім неї, у переліку є й інші громадяни України: політологи Василь Вакаров та Євген Копатько, Максим Фомін, письменник Володимир Сергієнко, екскерівник “РІА Новости-Україна” Кирило Вишинський, одна з керівниць забороненої партії “Партії Шарія” Алла Бондаренко та пропагандистка Юлія Лозанова.

Обмеження передбачають:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона на набуття у власність земельних ділянок

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

позбавлення державних нагород України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше президент України Володимир Зеленський наклав санкції на 119 російських публічних осіб, зокрема медійників.