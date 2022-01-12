Про це ідеться у звіті Всесвітнього економічного форуму.
Фахівці наголошують, що виклики, спричинені пандемією у світі, залишаються такими ж, як і раніше.
Вони дають невтішний прогноз: на момент складення звіту, очікується, що ріст світової економіки сповільниться на 2,3% у 2024-му році.
Економісти наголошують, що коронакриза “посилить нерівномірне економічне відновлення та створює небезпеку посилення соціального розколу та геополітичного напруження”.
Вони пов’язують ріст економіки в країнах із рівнем вакцинації проти коронавірусу.
“У найбідніших 52 державах, де проживає 20% населення світу, лише 6% жителів були вакциновані на момент написання звіту”, – стверджують автори звіту.
Також у звіті йдеться, що до 2024-го року економіка країн, що розвиваються (за винятком Китаю), скоротиться на 5,5%, у порівнянні із до пандемічними прогнозами щодо зростання ВВП у цих країнах.
“Водночас розвинуті економіки перевершать прогнози на 0,9%, збільшивши глобальний розрив у доходах”, – ідеться у звіті.
Зазначається, що ці глобальні розриви створять як внутрішньодержавне, так і міжнародне напруження.
- Нагадаємо, що експерти Світового банку пообіцяли світовій економіці похмуре майбутнє, оскільки наслідки пандемії COVID-19 продовжують негативно впливати на відновлення, насамперед у бідних країнах.
- Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила другу позику для України у 300 мільйонів євро. Кошти використають на підтримку критичних для економічного відновлення країни реформ, а також для пом’якшення наслідків пандемії.
- Уряд України та Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) уклали дві угоди на 411 млн доларів. Вони спрямовані на розвиток освіти та енергетики.