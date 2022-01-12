Економісти прогнозують, що через коронакризу найближчі два роки світова економіка зростатиме повільніше - на 2,3%. Зростання економіки країн, що розвиваються, сповільниться, в середньому, на 5,5%.

Про це ідеться у звіті Всесвітнього економічного форуму.

Фахівці наголошують, що виклики, спричинені пандемією у світі, залишаються такими ж, як і раніше.

Вони дають невтішний прогноз: на момент складення звіту, очікується, що ріст світової економіки сповільниться на 2,3% у 2024-му році.

Економісти наголошують, що коронакриза “посилить нерівномірне економічне відновлення та створює небезпеку посилення соціального розколу та геополітичного напруження”.

Вони пов’язують ріст економіки в країнах із рівнем вакцинації проти коронавірусу.

“У найбідніших 52 державах, де проживає 20% населення світу, лише 6% жителів були вакциновані на момент написання звіту”, – стверджують автори звіту.

Також у звіті йдеться, що до 2024-го року економіка країн, що розвиваються (за винятком Китаю), скоротиться на 5,5%, у порівнянні із до пандемічними прогнозами щодо зростання ВВП у цих країнах.

“Водночас розвинуті економіки перевершать прогнози на 0,9%, збільшивши глобальний розрив у доходах”, – ідеться у звіті.

Зазначається, що ці глобальні розриви створять як внутрішньодержавне, так і міжнародне напруження.