Рівень захворюваності COVID-19 в Бразилії досяг за чисельністю четвертого місця в світі, обігнавши Іспанію та Італію.

Про це йдеться в матеріалі німецької медіакомпанії DW.

У Бразилії зафіксовано четвертий за величиною спалах захворюваності COVID-19. Загальна кількість випадків захворювання в країні зросла до 233 142 після того, як влада повідомила про 14 919 нових випадків, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Бразилії.

На сьогодні від коронавірусу в країні померло 15 633 людини, причому за останні 24 години в країні було зареєстровано 816 нових випадків смертей.

Експерти попереджають, що через недостатнє тестування реальні цифри можуть бути в 15 разів вище.

Випереджають Бразилію Сполучені Штати, Росія і Великобританія.