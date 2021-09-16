Пандемія коронавірусу COVID-19 не зупинила кліматичні зміни у світі та не створює можливостей для поліпшення темпів боротьби за скорочення викидів вуглецю.

Про це повідомили в ООН.

У Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) попередили, що на нинішньому етапі світ не зможе досягнути поставлених кліматичних цілей. Вони акцентували, що пандемія спровокувала економічний спад, частково викликавши скорочення викидів вуглекислого газу, а цього недостатньо, аби попередити критичний рівень викидів парникових газів.

“Було кілька варіантів, що карантинні обмеження могли позитивно вплинути на атмосферу, але це не так”, – заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Він наголосив на тому, що у 2021 році світ робить недостатньо для того, аби відновити ситуацію, щоб повернутися до того, що було до пандемії.

За його словами, мета щодо скорочення викидів не виконується, а також зростає вірогідність того, що світ взагалі не досягне мети, задекларованої в Паризькій угоді: стримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним рівнем.

“Це критичний рік для дій щодо боротьби зі змінами клімату”, – заявив з цього приводу генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

“Цього року об’єм викидів викопного палива відновився, концентрація парникових газів продовжувала зростати, а екстремальні кліматичні явища, викликані діяльністю людини, вплинули на здоров’я, життя та засоби для існування на усіх континентах”, – сказав він.

За інформацією ООН, концентрація основних парникових газів – вуглекислого газу, метану та закисі азоту – в атмосфері продовжувала зростати у 2020 році та першій половині 2021 року.

Окрім цього, середня глобальна температура за останніх п’ять років була однією з найвищих за всю історію спостережень: на 1,06 – 1,26 градуса за Цельсієм вище.

Наразі існує 40% вірогідність того, що середня температура у світі за наступних п’ять років зросте ще на 1,5 градуса.