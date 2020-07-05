У світі встановлено рекорд за кількістю виявлених за добу хворих на коронавирусну інфекцію - 212 326. Це данні за 4 липня.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Найбільше зростання зафіксоване в Сполучених Штатах, Бразилії та Індії.

Попередній рекорд ВООЗ був зафіксований 28 червня і складав 190 566 випадків захворювання. Смертність залишається стабільною, близько 5000 в день.

Всього в світі заразилися коронавірусом 10 млн 922 тис. 324 осіб; померли 523 тис. 011 осіб.