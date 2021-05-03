Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
З понеділка будь-якому австралійцю, який прибуває до країни з Індії, загрожує штраф і до п’яти років в’язниці.
Офіційна Канберра заборонила всі польоти з Індії до 15 травня.
Прем’єр-міністр Скотт Моррісон відкинув звинувачення в расизмі.
“Ті ж звинувачення були висунуті проти уряду більше року тому, коли ми закрили кордони з материковим Китаєм. У пандемії немає політики чи ідеології … Це не має нічого спільного з політикою, це вірус”, – сказав він сіднейській радіостанції 2GB.
За оцінками, в Індії проживає 9000 австралійців.
Уряд Австралії заявив, що ці превентивні заходи ґрунтуються на медичних рекомендаціях, спрямованих на захист спільноти. Індія вже більше тижня лідирує в світі за кількістю нових випадків захворювання – понад 300 000 щодня.
- Напередодні повідомлялося, що в Індії зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. За добу зареєстровано більше 400 000 нових випадків зараження.