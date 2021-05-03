Загроза тюремним терміном австралійським громадянам, які повертаються додому з Індії, викликала осуд - критики назвали такі превентивні заходи расистськими і таким, що порушують права людини.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

З понеділка будь-якому австралійцю, який прибуває до країни з Індії, загрожує штраф і до п’яти років в’язниці.

Офіційна Канберра заборонила всі польоти з Індії до 15 травня.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон відкинув звинувачення в расизмі.

“Ті ж звинувачення були висунуті проти уряду більше року тому, коли ми закрили кордони з материковим Китаєм. У пандемії немає політики чи ідеології … Це не має нічого спільного з політикою, це вірус”, – сказав він сіднейській радіостанції 2GB.

За оцінками, в Індії проживає 9000 австралійців.

Уряд Австралії заявив, що ці превентивні заходи ґрунтуються на медичних рекомендаціях, спрямованих на захист спільноти. Індія вже більше тижня лідирує в світі за кількістю нових випадків захворювання – понад 300 000 щодня.