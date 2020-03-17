Голова громадської охорони здоров'я Німеччини заявив, що пандемія коронавірусу може зайняти до двох років, в залежності від того, коли буде розроблено вакцину проти інфекції.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що від пандемії постраждають 60 – 70% населення планети. При цьому, більшість людей одужають і у них з’явиться імунітет. Пом’якшити такий прогноз зможе тільки винайдення вакцини.

“Ми припускаємо, що на це піде близько двох років”, – заявив він.

У тому випадку, якщо б карантинні заходи в Німеччині не були введені, то в цій країні могли б бути мільйони випадків зараження коронавірусною інфекцією.

На даний момент в Німеччині один з п’яти випадків – серйозний, тому медикам слід вдвічі збільшити інтенсивність терапії.