Про це повідомляє Reuters.
Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що від пандемії постраждають 60 – 70% населення планети. При цьому, більшість людей одужають і у них з’явиться імунітет. Пом’якшити такий прогноз зможе тільки винайдення вакцини.
“Ми припускаємо, що на це піде близько двох років”, – заявив він.
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У тому випадку, якщо б карантинні заходи в Німеччині не були введені, то в цій країні могли б бути мільйони випадків зараження коронавірусною інфекцією.
На даний момент в Німеччині один з п’яти випадків – серйозний, тому медикам слід вдвічі збільшити інтенсивність терапії.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.