Про це повідомляє The Guardian

Малайзійський виробник презервативів Karex Bhd створює кожен п’ятий в світі. Але через карантин у зв’язку з коронавірусом підприємство не виробляє нічого протягом більше трьох тижнів. В цілому, не працюють три фабрики компанії з виробництва презервативів.

Простій фабрик цієї компаній спровокував дефіцит 100 мільйонів презервативів, які зазвичай продаються на міжнародному ринку під такими брендами, як Durex, поставляються в державні установи системи охорони здоров’я, а також поширюються через програми допомоги, такі як Фонд народонаселення ООН.

Компанія отримала дозвіл на відновлення виробництва в п’ятницю. Але відновить роботу тільки половина потужностей.

“Буде потрібен час, щоб швидко запустити фабрики, і ми будемо з усіх сил намагатися задовольнити попит на половину потужностей”, – сказав виконавчий директор компанії Го Міа Кіато.

За його словами, через простій потужностей в деяких країнах буде дефіцит презервативів протягом декількох тижнів, а то й місяців, що може привести до поширення хвороб, що передаються статевим шляхом.

Зараз в Малайзії понад дві тисячі випадків зараження коронавірусом, з яких 26 закінчилися летально.

Карантин в країні триватиме до 14 квітня.

Також країнами-виробниками презервативів є Китай, Індія й Таїланд. Якщо в першій країні епідемія практично закінчилася, то в двох інших вона тільки набирає обертів.

“Добре, що попит на презервативи дуже високий, тому що, подобається вам це чи ні, це як і раніше необхідно … З огляду на те, що зараз люди, ймовірно, не планують мати дітей. Зараз не час … “, – резюмував Го Міа Кіато.