За добу на території Італії кількість тих, хто заразилися коронавірусною інфекцією збільшилася на 5,2 тисяч осіб. 439 хворих померли, ще 394 - повністю вилікувалися.

Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

В цілому, в світі зареєстровано понад 145 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них 71,7 тисяч осіб зуміли повністю одужати.

В Італії 1266 осіб померли внаслідок зараження.

1439 людям вдалося вилікуватися.

У Китаї, який раніше був епіцентром поширення захворювання, зафіксовано близько 81 тисячі випадків зараження.

На даний момент в Європі спостерігається стрімке поширення вірусу.

В Іспанії за добу кількість хворих збільшилася на 2955 осіб, з них померли – 78.

У Німеччині зареєстрували 1597 інфікованих, 4 летальних випадки.

Число заражених у Франції збільшилося на 1383.

У Швейцарії за добу нарахували 487 нових хворих і 7 смертей.