Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень й інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.
В цілому, в світі зареєстровано понад 145 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них 71,7 тисяч осіб зуміли повністю одужати.
В Італії 1266 осіб померли внаслідок зараження.
1439 людям вдалося вилікуватися.
У Китаї, який раніше був епіцентром поширення захворювання, зафіксовано близько 81 тисячі випадків зараження.
На даний момент в Європі спостерігається стрімке поширення вірусу.
В Іспанії за добу кількість хворих збільшилася на 2955 осіб, з них померли – 78.
У Німеччині зареєстрували 1597 інфікованих, 4 летальних випадки.
Число заражених у Франції збільшилося на 1383.
У Швейцарії за добу нарахували 487 нових хворих і 7 смертей.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.