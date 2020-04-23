Автор книги "Чорний лебідь", статистик і економіст Нассім Талеб вважає, що пандемія коронавірусу — це ознака слабкості сьогоднішньої глобальної системи.

Про це повідомляється в матеріалі американського тижневика The New Yorker.

Автор терміну “чорний лебідь” (означає рідкісну, непередбачувану подію, яке має серйозні наслідки) Нассім Ніколас Талеб обурений тим, що термін згадують у зв’язку з пандемією коронавірусу.

“Термін призначався для того, щоб пояснити, чому в глобальному світі слід міняти соціальні норми та ділову практику, а не для того, щоб пояснювати їм все погане і те, що дивує”, – сказав автор.

На думку Талеба, пандемія коронавірусу була цілком передбачуваною і її “можна було вбити в зародку”. Однак уряди держав спочатку не хотіли витрачати на боротьбу з коронавірусом копійки, а тому тепер змушені витрачати на це трильйони.

Ще наприкінці січня, коли вірус поширювався лише в Китаї, Талеб попереджав, що через можливості безперешкодного сполучення по всьому світу епідемія може поширитися “нелінійно”. Тобто, в силу невідомих чинників, які призведуть до експоненціального зростання.

Автор закликав радикально обмежити контакти між людьми, а також до інших заходів, які сьогодні спостерігаються в самоізоляції та соціальному дистанціюванні.

“Якби ми тоді використовували маски, ми могли б врятувати себе”, – говорить Талеб.

На думку фахівця, поширення як віртуальних, так і фізичних вірусів завжди становило велику небезпеку.

“Не тільки такі ризики, як патогени, а й комп’ютерні віруси, або злом інформаційних мереж, або безрозсудне управління бюджетом фінансовими установами, або урядом штатів, або ж терористичні акти”, – йдеться в матеріалі.

На думку Талеба, політичний устрій держав має розподіляти владу між самодостатніми, дрібнішими та більш локальними суб’єктами.

“Створити систему, яка змогла б витримати випадкові напруження, а не руйнуватися під час будь-якої конкретної ситуації. Ми повинні перешкоджати концентрації влади в великих корпораціях, включаючи суворе обмеження лобіювання. Повинно бути розширення повноважень штатів і навіть урядів округів”, – підкреслюється в статті.

В той самий час, на думку Талеба, держави повинні накопичувати ресурс в безнапасні часи, щоб потім підтримувати добробут громадян у важкі часи. Наприклад, зараз, в розпал пандемії, допомагати безробітним і людям, які постраждали економічно, а також забезпечувати медичну систему.

“Якщо держава може витратити трильйони на ядерну зброю, вона повинна витратити десятки мільярдів на апарати штучної вентиляції легенів”, – говорить він.

Крім того, уряди повинні встановлювати політичні кордони аж до рівня міст, які можна буде закривати в разі епідеміологічної ситуації, а банки повинні мати більші запаси готівки.