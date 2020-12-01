Медична реформа вторинної та спеціалізованої допомоги була розгорнута на початку року, але подальші дії уряду можуть вплинути на характер та стабільність змін.

Відповідних висновків дійшли представники ЄС у щорічному звіті про реалізацію Україною Угоди про асоціацію.

“Пандемія COVID-19 у поєднанні з частими змінами керівництва Міністерства охорони здоров’я вплинули на реформу в галузі охорони здоров’я”, — йдеться у звіті.

У звіті ЄС також зазначається, що президент Володимир Зеленський та МОЗ пообіцяли переглянути деталі реформи та розтягнути час її запровадження, тож у цей час тимчасово відновили субсидії.

Подальші дії уряду можуть позначитися на реформі, застерігають в ЄС.

“Реформа фінансування охорони здоров’я була успішно розгорнута на рівні вторинної та спеціалізованої медичної допомоги у квітні 2020 року, але подальші коригування урядом можуть вплинути на її характер та фінансову стійкість”, — зазначено в документі.

В ЄС звернули увагу і на те, що створення належної нормативної бази для медичних закупівель все ще триває. Держпідприємство “Медичні закупівлі України”, яке стало головним механізмом здійснення медичних закупівель, на думку авторів звіту, не має необхідного рівня незалежності.

“Міністерство видало наказ, що регулює закупівлі медичних препаратів, який обмежує незалежність Агентства. Агентство бере участь у закупівлях менш ніж половини позицій, передбачених у бюджеті”, — зазначено в звіті.

В ЄС зауважують, що реформи системи охорони здоров’я не просунулися, а відповідне законодавство очікує доопрацювання.

“Далі необхідно посилити потенціал Центру громадської охорони здоров’я в області епідеміологічного нагляду та профілактики захворювань. Внаслідок COVID-19 обговорення щодо реорганізації Центру громадського здоров’я було затримано”, — підсумовують у звіті.