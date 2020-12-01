Відповідних висновків дійшли представники ЄС у щорічному звіті про реалізацію Україною Угоди про асоціацію.
“Пандемія COVID-19 у поєднанні з частими змінами керівництва Міністерства охорони здоров’я вплинули на реформу в галузі охорони здоров’я”, — йдеться у звіті.
У звіті ЄС також зазначається, що президент Володимир Зеленський та МОЗ пообіцяли переглянути деталі реформи та розтягнути час її запровадження, тож у цей час тимчасово відновили субсидії.
Подальші дії уряду можуть позначитися на реформі, застерігають в ЄС.
“Реформа фінансування охорони здоров’я була успішно розгорнута на рівні вторинної та спеціалізованої медичної допомоги у квітні 2020 року, але подальші коригування урядом можуть вплинути на її характер та фінансову стійкість”, — зазначено в документі.
В ЄС звернули увагу і на те, що створення належної нормативної бази для медичних закупівель все ще триває. Держпідприємство “Медичні закупівлі України”, яке стало головним механізмом здійснення медичних закупівель, на думку авторів звіту, не має необхідного рівня незалежності.
“Міністерство видало наказ, що регулює закупівлі медичних препаратів, який обмежує незалежність Агентства. Агентство бере участь у закупівлях менш ніж половини позицій, передбачених у бюджеті”, — зазначено в звіті.
В ЄС зауважують, що реформи системи охорони здоров’я не просунулися, а відповідне законодавство очікує доопрацювання.
“Далі необхідно посилити потенціал Центру громадської охорони здоров’я в області епідеміологічного нагляду та профілактики захворювань. Внаслідок COVID-19 обговорення щодо реорганізації Центру громадського здоров’я було затримано”, — підсумовують у звіті.
- У вересні 2019 року тодішня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька оголосила, що медична реформа вторинної ланки почнеться в Україні не 1 січня, як планувалося, а 1 квітня 2020 року.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов із дня свого призначення навесні 2020 року запевняв, що Україні потрібна медична реформа, тому вона має продовжуватися. Проте щойно 1 квітня розпочався другий етап трансформації системи, у планах міністра щось пішло не так. І тепер лунають обіцянки цю реформу “змінити” й “поліпшити”. Хто виграє від змін у медичній системі та кому вони заважають – розбиралися #Букви.