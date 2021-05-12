Пандемію коронавірусу COVID-19 можна було б попередити, якби великі країни та Всесвітня організація охорони здоров'я діяли злагоджено.

Про це йдеться в доповіді, підготовленій незалежною організацією на замовлення ВООЗ.

“Пандемія COVID-19 – катастрофа, яку можливо було попередити… Тоді б вона не вартувала мільйонів життів.. Світу потрібно було реагувати миттєво”, – сказано в повідомленні.

Очільники незалежної комісії – експрем’єр-міністр Нової Зеландії Хелен Кларк та експрезидент Ліберії Еллен Джонсон-Серліф. Вони проаналізували “слабкі місця” пандемії та змоделювали сценарії іншого розвитку.

В доповіді сказано, що підготовка до пандемії буда непослідовною та недостатньо профінансованою. Система сповіщення про ризики передачі захворювання була занадто повільною та занадто обмеженою. ВООЗ – недостатньо “могутньою”, аби впливати на уряди різних країн.

“Не було глобального політичного лідерства”, – сказано в доповіді.

Місяцем втрачених можливостей для попередження світової пандемії в доповіді назвали лютий 2020 року. В доповіді сказано, що тоді потрібно було рішуче та швидко діяти, але багато країн світу вирішили “почекати та поспостерігати”.

“Деякі країни почали робити бодай щось, коли вже майже не було вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Але тоді було вже надто пізно запобігати наслідкам пандемії…. Після цього була боротьба за ліки та апарати ШВЛ… А тим часом медики працювали з останніх сил, а кількість нових заражень та смертей внаслідок заражень тільки зростала… Ситуація не покращується й зараз”, – сказано у звіті.

На думку Серліф, можна було запобігати розвиткові пандемії, внаслідок якої померли 3,25 млн людей. На її думку, аби виправити ситуацію тепер, потрібно проаналізувати “уроки минулого”, слідувати раціональним рекомендаціям ВООЗ.

В доповіді сказано, що китайці виявили та ідентифікували вірус COVID-19 в кінці 2019 року, як тільки він з’явився. Однак до Китаю не прислухалася жодна країна світу і навіть ВООЗ.

Однак міжнародні зобов’язання та протоколи не дають можливості ВООЗ працювати так само швидко. Зокрема, є багато міжнародних правил та процедур, які регулюють коли саме організація має право оголошувати надзвичайну ситуацію у сфері суспільної охорони здоров’я. Якби не протоколи, ВООЗ оголосила б пандемію коронавірусу, як мінімум, на місяць раніше.

На майбутнє в доповіді порадили створити “раду з глобальних загроз здоров’ю” під керівництвом очільників великих країн, аби слідкувати за загрозами пандемій.