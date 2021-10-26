Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило перевірку декларації Президента України Володимира Зеленського та інформації, яка стала відома внаслідок глобального витоку фінансових документів Pandora Papers.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Відомство здійснило повну перевірку фактів, як стали відомі у результаті глобального витоку Pandora Papers.

В опублікованому документі йдеться, що чиновники особливу увагу приділили компанії “Maltex Multicapital Corp.” та будинку, розташованому в місті Форте-дей-Мармі (Італія).

Щодо компанії “Maltex Multicapital Corp.” (25% котрої належить “Film Heritage Inc.” – 100% власником якої є Олена Зеленська), то на думку НАЗК, її декларувати не потрібно.

Відомство мотивує це тим, що Президент надав листи від директорів “Maltex Multicapital Corp.” та “Film Heritage Inc.”, в яких йшлося, що Олена Зеленська протягом 2019-2020 років не отримувала від них жодного прибутку. Хоча фінансовими документами це підтверджено не було.

Попри це, НАЗК не знайшло у цьому порушення пп. 5, 5-1 частини 1 статті 46 Закону України “Про запобігання корупції”. Також у відомстві додали, що подали запити до Белізу та Британських Віргінських островів, але відповіді не було на момент завершення перевірки. При цьому, доказів щодо подання запитів – не надали.

Щодо будинку Зеленського в Італії, то агентство повідомило, що він належить компанії Tommaso S.R.L. (власником якої є Олена Зеленська), а тому не підлягає декларуванню.

Що таке Pandora Papers

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.

Фігурантами документів також стали президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Крім цього, стало відомо, що експрем’єр Великої Британії Тоні Блер та його дружина Шері стали власниками офісної будівлі вартістю 8,8 млн доларів, придбавши офшорну компанію.