Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
78 парламентаріїв нижньої палати чилійського парламенту (з 74 необхідних) підтримали рішення щодо імпічменту президента країни. Ще 67 голосували “проти” та троє — утрималися.
Тепер рішення розглядатиме Сенат — верхня палата парламенту. Для схвалення потрібні голоси не менш як 43 сенаторів (2/3 складу Сенату).
Якщо Сенат підтримає імпічмент — то Піньєру скерують у відставку.
Документи з Pandora Papers описували операцію з продажу рудника у 2010 році. Йшлося про великий проєкт з видобутку міді та заліза в Чилі.
Нинішній президент Чилі Себастьян Піньєра вперше вступив на посаду президента, якраз коли була проведена операція з продажу рудника. На той час він був бізнесменом-мільярдером. Його родина може бути причетною до цієї угоди.
Піньєра відкидає звинувачення та стверджує, що контракт вже детально вивчали та не виявили жодних порушень.
14 жовтня було розпочато процедуру імпічменту президента Чилі.
Що відомо про Pandora Papers?
Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії.
Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.
Фігурантами документів також стали президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.
Крім цього, стало відомо, що експрем’єр Великої Британії Тоні Блер та його дружина Шері стали власниками офісної будівлі вартістю 8,8 млн доларів, придбавши офшорну компанію.
Також у звіті про Pandora Papers йдеться, що у 2009 році чинний прем’єр Чехії Андрій Бабіш переказав 22 мільйони доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив’єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У Чехії почали розслідування.
- Вісім країни оголосили про початок розслідувань після публікацій, пов’язаних з витоком фінансових документів Pandora Papers, проаналізованих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ).
- Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.
- За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, інформація з розслідування “не стала сюрпризом” для українських правоохоронців.