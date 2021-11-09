Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

78 парламентаріїв нижньої палати чилійського парламенту (з 74 необхідних) підтримали рішення щодо імпічменту президента країни. Ще 67 голосували “проти” та троє — утрималися.

Тепер рішення розглядатиме Сенат — верхня палата парламенту. Для схвалення потрібні голоси не менш як 43 сенаторів (2/3 складу Сенату).

Якщо Сенат підтримає імпічмент — то Піньєру скерують у відставку.

Документи з Pandora Papers описували операцію з продажу рудника у 2010 році. Йшлося про великий проєкт з видобутку міді та заліза в Чилі.

Нинішній президент Чилі Себастьян Піньєра вперше вступив на посаду президента, якраз коли була проведена операція з продажу рудника. На той час він був бізнесменом-мільярдером. Його родина може бути причетною до цієї угоди.

Піньєра відкидає звинувачення та стверджує, що контракт вже детально вивчали та не виявили жодних порушень.

14 жовтня було розпочато процедуру імпічменту президента Чилі.

Що відомо про Pandora Papers?

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії.