У Чехії розслідують витік даних Pandora Papers щодо прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша та інших громадян, що фігурують у документах.

Про це повідомили у поліції Чехії.

“Національний центр проти організованої злочинності SKPV розпочинає розслідування не лише стосовно прем’єр-міністра Чеської Республіки, а й усіх громадян Чехії, які згадуються у цій “справі” (Pandora Papers, – ред.). Однак зараз ми не будемо надавати більше інформації”, – йдеться у повідомленні.

Pandora Papers – Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV bude ve věci konat a to nejen ohledně premiéra České republiky, ale i všech občanů ČR, kteří jsou v této „kauze“ uvedeni. Více informací však nyní poskytovat nebudeme. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 4, 2021

Як відомо, у звіті Pandora Papers йдеться, що у 2009 році Бабіш перевів 22 мільйони доларів через офшорні компанії на придбання нерухомості на Французькій Рив’єрі, зберігаючи при цьому своє право власності на неї в таємниці. У звіті не сказано, що операції порушують закон.

Це було ще до політичної кар’єри Бабіша, адже він прийшов у велику політику у 2011 році. У 2009 році Бабіш був бізнесменом – засновником імперії фермерського господарства, харчових продуктів, хімікатів та засобів масової інформації Agrofert.

Виступаючи під час телевізійних дебатів Бабіш заперечив будь-які правопорушення, інформує міжнародне агентство Reuters.

“Гроші, які залишили чеський банк, оподатковувалися, це були мої гроші, і вони повернулися до чеського банку”, – сказав Бабіш.

На запитання, чи порушив він якийсь закон у Чехії, Франції чи Сполучених Штатах щодо купівлі нерухомості у 2009 році, він відповів: “Звичайно, ні… Це оподатковані гроші”.

ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.