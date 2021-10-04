Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.

Про це повідомляють #Букви.

Дані масштабного витоку Pandora Papers свідчать про те, що в Україні найбільше політиків, причетних до офшорного скандалу серед усіх країн світу.

У документах Pandora Papers фігурують 38 людей з України. Частка українських політиків серед фігурантів розслідувань журналістів складає понад 11%.



Нагадаємо, крім команди “95 кварталу” на чолі з президентом Зеленським, у скандал потрапили і Анастасія Ложкіна (дочка колишнього глави АПУ Бориса Ложкіна), Тетяна Ківалова (дочка Сергія Ківалова), Ігор Воронін (бізнес-партнер Дмитра Фірташа), Геннадій Боголюбов (колишній співвласник ПриватБанку), Олександр Ярославський (колишній співвласник “Укрсиббанку”).

Згадується у Pandora Papers нардеп Олександр Герега (власник “Епіцентру”, член депутатської групи “За майбутнє”). Є згадка й про олігарха Ріната Ахметова. Нинішній міністр культури Олександр Ткаченко він через офшорну компанію отримав чверть акцій Одеської кіностудії..



ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

