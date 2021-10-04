Про це повідомляють #Букви.
Дані масштабного витоку Pandora Papers свідчать про те, що в Україні найбільше політиків, причетних до офшорного скандалу серед усіх країн світу.
У документах Pandora Papers фігурують 38 людей з України. Частка українських політиків серед фігурантів розслідувань журналістів складає понад 11%.
Нагадаємо, крім команди “95 кварталу” на чолі з президентом Зеленським, у скандал потрапили і Анастасія Ложкіна (дочка колишнього глави АПУ Бориса Ложкіна), Тетяна Ківалова (дочка Сергія Ківалова), Ігор Воронін (бізнес-партнер Дмитра Фірташа), Геннадій Боголюбов (колишній співвласник ПриватБанку), Олександр Ярославський (колишній співвласник “Укрсиббанку”).
Згадується у Pandora Papers нардеп Олександр Герега (власник “Епіцентру”, член депутатської групи “За майбутнє”). Є згадка й про олігарха Ріната Ахметова. Нинішній міністр культури Олександр Ткаченко він через офшорну компанію отримав чверть акцій Одеської кіностудії..
ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.
- У Чехії розслідують витік даних Pandora Papers щодо прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша та інших громадян, що фігурують у документах.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що це розслідування журналістів не стало сюрпризом для правоохоронних органів
- Про те, що загрожує учасникам схеми “Коломойський-Зеленський-офшори”, читайте у матеріалі.