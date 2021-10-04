Президент України Володимир Зеленський виступає проти політиків, які приховують свої статки в офшорах, але сам не зізнався, що має відношення до компанії, зареєстрованої на Вірджинських островах.

Про це пише британське видання The Guardian.

Такий сюжет ще в недавні часи був би неможливим. Чотири роки актор та комік Володимир Зеленський розважав телеаудиторію в Україні у головній ролі у комедійному серіалу Слуга народу. Зеленський зіграв роль вчителя, який через обурення від хронічної корупції в країні, йде балотуватися у президенти та виграє вибори. В 2019-му Зеленський вигадану історію відтворив вже у реальному житті, перемігши на справжніх виборах президента України.

Під час передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв очистити систему правління від впливу українських олігархів. Він виступив проти таких політиків, як Петро Порошенко, якого звинувачував у приховуванні своїх активів у офшорах. Агітація спрацювала. Зеленський набрав 73 % голосів і оселився у великому кабінеті у центрі Києва

Документи Pandora Papers від міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, які отримало видання The Guardian у рамках глобального розслідування, вказують на те, що Зеленський дуже схожий до своїх попередників.

Згідно документів, що потрапили у відкритий доступ, він мав чи все ще має раніше незадекларовану частку в офшорній компанії, яку він таємно передав своєму товаришу за декілька тижнів напередодні президентських виборів.

Зеленський не прокоментував ці факти попри тривалі спроби The Guardian та медіа-партнерів видання отримати його коментар. Його прессекретар Сергій Нікіфоров відписав, що “відповіді не буде”.

Документи вказують на те, що Зеленський був задіяний у розлогій мережі офшорних компаній, якими він володів спільно зі старим друзями та партнерами з телевізійного бізнесу. До їхнього числа відносяться Сергій Шефір, який був продюсером усіх успішних шоу Зеленського, та старший брат Шефіра – Борис, який писав сценарії. Іншим членом консорціуму був Іван Баканов, з яким він приятелює з дитинства. Баканов очолював студію “Квартал 95”.Таємний трансфер

Перед тим як стати президентом, Зеленський задекларував деякі зі своїх приватних активів. Серед них машини, нерухомість та три офшорні компанії, що перебували у спільному володінні з іншими. Одна з них, Film Heritage, якою він володів спільно із дружиною Оленою, колишньою сценаристкою “Кварталу 95”, зареєстрована на Белізі.

Однак розслідування Pandora Papers показує, що є інші офшорні компанії, які Зеленський, схоже що не задекларував. Film Heritage мало 25% частку в кіпрському холдингу Davegra. Останній, в свою чергу, володіє компанією Maltex Multicapital Corp, раніше невідомою структурою, що була зареєстрована на Британських Віргінських островах, які відомі як “прихисток для полегшеного оподаткування”.

Зеленський, брати Шефіри, та Яковлєв мають в Maltex частку у 25%.

Як свідчать документи від 13 квітня 2019 року, за два тижні до першого туру президентських виборів, Зеленський передав свою чверть у Maltex Сергію Шефіру. Чи заплатив Шефір Зеленському невідомо. Баканов був присутній при укладенні секретної угоди і оформив усю офшорну документацію.

Вже за якихось шість тижнів, після приголомшливої перемоги Зеленського, адвокат, що діяв за дорученням “Кварталу 95” оформив інший документ. Згідно нього, Maltex мав продовжити виплату дивідендів компанії Зеленського Film Heritage, попри те, що та вже не мала частки у зазначеній компанії. У профілі компанії Maltex вказано, що її основний прибуток це надходження з України, Росії та Білорусі.

В розслідуванні Pandora Papers не зазначено, чи виплачувалися згадані дивіденди та у якому об’ємі. Також вони не розкривають, скільки виплат, можливо, було здійснено. Так як основним бенефіціарним власником Film Heritage заявлена дружина Зеленського Олена, то починаючи з 2019 року будь-які виплати мали йти саме їй.

Згідно ключового документу, датованого 24 квітня 2019 року, Maltex володіє часткою у компаніях, що виробляють та продають телефільми. Одною з причин для заснування Maltex заявлене “вигідне у плані оподаткування накопичення прибутків від бізнесу”, друга причина – “правове убезпечення”. Борис Шефір каже, що Баканов використовував ці офшорні “фінансові схеми”, щоб захистити компанію від “влади та бандитів”.

“Чесно кажучи, я не готовий вам відповісти. Може бути так, що я там є серед власників [в Maltex]”, – таку відповідь Борис Шефір журналістським розслідувачам з ОССRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), які були медіа партнерами у розслідуванні Pandora Papers. Також він стверджує, що пробував відійти з офшорних компаній, але це, каже, дуже повільний та складний процес.

Сергій Шефір, Баканов, та Яковлєв відмовилися коментувати, це ж зробив і юрист, що представляє їхні інтереси.

Коли Зеленський тільки почав займатися політикою, йому закидали, що він знаходиться під впливом Ігоря Коломойського, мільярдера, чий телеканал показував шоу Зеленського. Під час перевиборчої кампанії, опоненти Зеленського стверджували, що у період з 2012 по 2016 структури Коломийського переказали 41 млн доларів на рахунки офшорних компаній, що належали Зеленському та його найближчому оточенню, серед них згадувалася і Film Heritage.

Російський слід

Pandora Papers показують, що, принаймні, деякі деталі оборудки, викритої партійцями Порошенка, справді відповідають дійсності. Так вони вказують на те, що частина мережі [компаній] “Квартал 95”, керувалися за допомогою Fidelity Corporate Services, офшорної консалтингової компанії разом з ще однією компанією, яка опинилася у числі тих, що зазнали витоку інформації. Документи вказують на те, що Зеленський та його ділові партнери використовували компанії на британських Вірджинських островах, на Белізі та Кіпрі.

Активи, якими розпоряджаються ці офшорні компанії, доволі різноманітні. Серед них, зокрема, нерухомість у Лондоні.

Шефір володіє там двома вартісними об’єктами нерухомості – це квартира з 3-ма спальнями у кварталі в Ріджент Парк, яку придбали у 2016 році за 1 млн.575 тисяч фунтів стерлінгів, і ще одна квартира, теж у 3 спальні, на сусідній Бейкер-стріт, навпроти від музею Шерлока Холмса, яку, згідно записів земельного кадастру купили за 2.2 млн.фунти стерлінгів.

Окрім цього, компанія Яковлєва Candlewood Investments, зареєстрована на Віргінських островах, володіє розкішною квартирою у будинку вікторіанської доби на Артилері-роу, у поблизу Вестміністера. Ця нерухомість була придбана приблизно у той час, коли з телесеріалу Зеленського створили повнометражний фільм, а сам серіал отримав замовлення на другий сезон. Наразі невідомо, чи ці три квартири здаються у оренду чи час від часу використовуються [власниками]. Ними опікується російська компанія, яка займається “індивідуальним сервісом для високо статусних клієнтів”.