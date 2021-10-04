Президент України Володимир Зеленський виступає проти політиків, які приховують свої статки в офшорах, але сам не зізнався, що має стосунок до компанії, зареєстрованої на Вірджинських островах.

Про це пише британське видання The Guardian.

Такий сюжет ще не так давно був би неможливим. Чотири роки актор і комік Володимир Зеленський розважав телеаудиторію в Україні у комедійному серіалі “Слуга народу”. Зеленський зіграв роль вчителя, який через обурення хронічною корупцією в країні йде балотуватися у президенти та виграє вибори. У 2019-му Зеленський вигадану історію втілив уже у реальному житті, перемігши на справжніх виборах президента України.

Під час передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв очистити систему правління від впливу українських олігархів. Він виступив проти таких політиків, як Петро Порошенко, якого звинувачував у приховуванні своїх активів в офшорах. Агітація спрацювала. Зеленський набрав 73 % голосів та оселився у великому кабінеті в центрі Києва.

Документи Pandora Papers від міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, які отримало видання The Guardian у рамках глобального розслідування, вказують на те, що Зеленський дуже схожий до своїх попередників.

Відповідно до документів, що потрапили у відкритий доступ, він мав чи все ще має раніше незадекларовану частку в офшорній компанії, яку він таємно передав своєму товаришу за кілька тижнів до президентських виборів.

Зеленський не прокоментував ці факти, попри тривалі спроби The Guardian та медіапартнерів видання отримати його коментар. Його прессекретар Сергій Нікіфоров написав, що “відповіді не буде”.

Документи вказують на те, що Зеленський був задіяний у розлогій мережі офшорних компаній, якими він володів спільно з давніми друзями та партнерами з телевізійного бізнесу. До їхнього числа належать Сергій Шефір, який був продюсером усіх успішних шоу Зеленського, та старший брат Шефіра – Борис, який писав сценарії. Іншим членом консорціуму був Іван Баканов, з яким він приятелює з дитинства. Баканов очолював студію “Квартал 95”.

Перед тим як стати президентом, Зеленський задекларував деякі зі своїх приватних активів. Серед них – машини, нерухомість та три офшорні компанії, що перебували у спільному володінні з іншими. Одна з них, Film Heritage, якою він володів спільно із дружиною Оленою, колишньою сценаристкою “Кварталу 95”, зареєстрована на Белізі.

Однак розслідування Pandora Papers показує, що є інші офшорні компанії, які Зеленський, найімовірніше, не задекларував. Film Heritage мало частку (25%) в кіпрському холдингу Davegra. Останній, зі свого боку, володіє компанією Maltex Multicapital Corp, раніше невідомою структурою, що була зареєстрована на Британських Віргінських островах, які відомі як “прихисток для полегшеного оподаткування”.

Зеленський, брати Шефіри та Яковлєв мають у Maltex частку у 25%.

Як свідчать документи від 13 квітня 2019 року, за два тижні до першого туру президентських виборів Зеленський передав свою чверть у Maltex Сергію Шефіру. Чи заплатив Шефір Зеленському – невідомо. Баканов був присутній під час укладення таємної угоди й оформив усю офшорну документацію.

Вже за якихось шість тижнів після приголомшливої перемоги Зеленського адвокат, що діяв за дорученням “Кварталу 95”, оформив інший документ. Згідно з ним, Maltex мав продовжити виплату дивідендів компанії Зеленського Film Heritage, попри те, що та вже не мала частки у зазначеній компанії. У профілі компанії Maltex вказано, що її основний прибуток – це надходження з України, Росії та Білорусі.

У розслідуванні Pandora Papers не зазначено, чи виплачувалися згадані дивіденди та в якому об’ємі. Також вони не розкривають, скільки виплат, ймовірно, було здійснено. Оскільки основним бенефіціарним власником Film Heritage є дружина Зеленського Олена, то, починаючи з 2019 року, будь-які виплати мали йти саме їй.

Відповідно до ключового документу, датованого 24 квітня 2019 року, Maltex володіє часткою в компаніях, що виробляють та продають телефільми. Однією з причин для заснування Maltex вказано “вигідне у плані оподаткування накопичення прибутків від бізнесу, друга причина – “правове убезпечення”. Борис Шефір каже, що Баканов використовував ці офшорні “фінансові схеми”, щоб захистити компанію від “влади та бандитів”.

“Чесно кажучи, я не готовий вам відповісти. Може бути так, що я там є серед власників [в Maltex]”, – таку відповідь Борис Шефір дав журналістським розслідувачам з ОССRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), які були медіа партнерами у розслідуванні Pandora Papers. Також він стверджує, що пробував відійти з офшорних компаній, але це, каже, дуже повільний та складний процес.

Сергій Шефір, Баканов, та Яковлєв відмовилися коментувати, це ж зробив і юрист, що представляє їхні інтереси.

Коли Зеленський тільки почав займатися політикою, йому закидали, що він перебуває під впливом Ігоря Коломойського, мільярдера, чий телеканал показував шоу Зеленського. Під час передвиборчої кампанії опоненти Зеленського стверджували, що у період з 2012 до 2016 року структури Коломийського переказали 41 млн доларів на рахунки офшорних компаній, що належали Зеленському та його найближчому оточенню, серед них згадували й Film Heritage.

Російський слід

Pandora Papers показують, що, принаймні, деякі деталі оборудки, викритої партійцями Порошенка, справді відповідають дійсності. Частина мережі [компаній] “Квартал 95” керувалася за допомогою Fidelity Corporate Services – офшорної консалтингової компанії – разом з іще однією компанією, яка опинилася у числі тих, що зазнали витоку інформації. Документи вказують на те, що Зеленський та його ділові партнери використовували компанії на британських Вірджинських островах, на Белізі та Кіпрі.

Активи, якими розпоряджаються ці офшорні компанії, доволі різноманітні. Серед них, зокрема, нерухомість у Лондоні.

Шефір володіє там двома об’єктами нерухомості – це квартира з трьома спальнями у кварталі в Ріджент Парк, яку придбали у 2016 році за 1 млн 575 тисяч фунтів стерлінгів, і ще одна квартира, теж на 3 спальні, на сусідній Бейкер-стріт, навпроти музею Шерлока Холмса, яку, згідно із записами земельного кадастру, купили за 2,2 млн фунтів стерлінгів.

Окрім цього, компанія Яковлєва Candlewood Investments, яка зареєстрована на Віргінських островах, володіє розкішною квартирою в будинку вікторіанської доби на Артилері-роу поблизу Вестміністера. Цю нерухомість було придбано приблизно тоді, коли з телесеріалу Зеленського створили повнометражний фільм, а сам серіал отримав замовлення на другий сезон. Наразі невідомо, чи ці три квартири здають в оренду чи час від часу використовують [власники]. Ними опікується російська компанія, яка займається “індивідуальним сервісом для високостатусних клієнтів”.