У жовтні 2017 року у квартирі співробітника податкового управління Вінниці силовики здійснили обшук, під час якого знайшли пакет із грошима на суму понад 100 тисяч доларів. Ці гроші чиновник щомісяця отримував від семи місцевих фірм, зокрема імпортерів автомобілів.

Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів Pandora Papers.

У прокуратурі заявили, що податківцям платили “відкати”, щоб ті заплющували очі на контрабандну схему з обігом у кілька мільйонів. До України ввозилися тисячі використаних автівок, при цьому в деклараціях суттєво занижували вартість машин, ухиляючись від сплати мита.

Як з’ясувалося, колишній голова Вінницького податкового управління Мирослав Продан був причетний до цієї схеми. За сім місяців до обшуку його підвищили до виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби України.

Але деякі розслідування зайшли в глухий кут – частково тому, що українським компаніям автомобілі продавали підставні фірми, зареєстровані в “податкових притулках”, наприклад, на Сейшельських островах.

“Одна з цих фірм-пустушок, Madison Motor Factors Limited, продала близько 4000 уживаних автомобілів вінницькій фірмі, яку підозрюють у контрабанді та звинувачують у хабарництві. Інше офшорне підприємство, Dinaburg Ltd., продало 1700 уживаних мікроавтобусів, і ймовірно, платило чиновникам “відкати” – згідно з судовими документами, у багатьох випадках у деклараціях вказували лише чверть від закупівельної вартості автомобілів. За кілька років до обшуку ще шість місцевих фірм імпортували до України майже 5000 вантажівок та мікроавтобусів, більшість машин надійшли з ЄС. Бізнес будувався за аналогічною схемою: місцеві фірми купували автомобілі у офшорних компаній”.

Новий витік Pandora Papers – це майже 12 мільйонів документів від 14 провайдерів офшорних послуг.

Закони про корпоративну таємницю, що діють на Сейшелах, дали змогу приховати бенефіціара Dinaburg і Madison Motor Factors, але витік підтверджує, що вони належали Віталію Астахову – колишньому банкірові, якого раніше звинувачували в тому, що він допомагав Продану “ховати брудні гроші в Туреччині”.

Згідно з документами, 2015 року Dinaburg перейшла під контроль Астахова від Юрія Чабанюка – за деякими даними, саме він керував схемою контрабанди автомобілів. 2016 року Астахов купив Madison Motor Factors в іншої сейшельської фірми.

У 2016 році Чабанюк дав інтерв’ю і підтвердив, що займався імпортом автомобілів, однак побив обвинувачення в контрабанді та несплаті податків.

Журналісти-розслідувачі зв’язалися з Астаховим, який спершу зазначив, що ніколи не чув про Чабанюка та не пам’ятає, щоб володів Dinaburg. Але потім зізнався, що приблизно 2015 року змінив Чабанюка на посаді власника компанії, бо вона “підходила для торгівлі запчастинами”. Але наголосив, що не користувався нею. Астахов стверджує, що не знав про попередню діяльність Dinaburg чи Madison Motor Factors Ltd.

Журналісти не змогли зв’язатися з Проданом. За словами його колишнього адвоката Олександра Архіпова, Продан неодноразово казав, що не робив жодних протизаконних дій.

Вікторія Валковська, директорка Alpha Consulting – провайдера офшорних послуг, який зареєстрував Dinaburg, – каже, що у компанії не знали про причетність офшору до незаконної діяльності. Dinaburg закрили у 2019 році. За її словами, Alpha повідомляє регуляторам на Сейшелах про “будь-яку підозрілу активність”, пов’язану з її клієнтами.

Слідчим не вдалося довести причетність Продана до контрабанди. У вересні 2018 року він залишив посаду голови податкового управління. Того ж року його заарештували за звинуваченнями, пов’язаними з незадекларованою елітною нерухомістю в Туреччині на суму 2,5 млн євро, а також незадекларованою нерухомістю та автомобілями в Україні. У 2019 році Конституційний Суд України скасував закон, який передбачає для держслужбовців кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, та прокуратура закрила справу щодо Продана.

Відео допиту ключових свідків у справі про контрабанду авто показали, що Продан міг вивести гроші з України до Туреччини на початку 2018 року.

“Астахов сказав слідчим, що його помічник отримав готівку від друга Продана. Гроші вивели з України до підставних фірм у Великій Британії та на Британських Віргінських Островах, а звідти – на турецький рахунок друга Продана, щоб купити вілли для Продана. Астахов особисто поїхав до Туреччини, щоб вибрати потрібну нерухомість для Продана”, – йдеться у розслідуванні.

Астахов зазначив, що у 2018 році давав свідчення під тиском. СБУ розпочала розслідування щодо однієї української фірми Астахова.