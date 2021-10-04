Про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістів (ICIJ), британська газета The Guardian та Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Загалом у документах офшорних компаній, які досліджували понад 600 журналістів з усього світу, фігурують близько 35 нинішніх та колишніх лідерів держав, а також понад 300 чиновників.

Ільхам Алієв та його соратники

Журналісти виявили документи, що засвідчують таємні майнові угоди у Великій Британії, переважно в Лондоні, до яких причетні сім’я президента Азербайджану Ільхама Алієва та його близькі соратники. Йдеться про майно вартістю майже 700 мільйонів доларів. Більшість об’єктів придбані за готівку.

Алієви, яких давно звинувачують у корупції, придбали загалом 17 об’єктів нерухомості. Так, син президента Азербайджану Гейдар Алієв став власником чотирьох будівель у престижному лондонському районі Мейфейр у віці 11 років. Як з’ясувалося, блок будівель придбала підставна компанія за 44,7 мільйона доларів. Через місяць нерухомість передали Гейдару.

Сім’я та адміністрація Алієва відмовилися коментувати цю інформацію.

Нурсултан Назарбаєв та його дружина

В межах проєкту журналісти проаналізували офшорні документи, які свідчать, що “неофіційна третя дружина” експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва – Ассель Курманбаєва отримала 30 мільйонів доларів. У передачі коштів були залучені шість офшорних компаній.

У Назарбаєва проігнорували прохання прокоментували дані.

Володимир Путін та його подруга

Журналісти пов’язують президента Росії Володимира Путіна з секретними активами в Монако.

Згідно з документами, Світлана Кривоногих – близька подруга президента РФ, дочка якої, за повідомленнями ЗМІ, схожа на Путіна, з 2006 року є бенефіціаром компанії Brockville Development Ltd, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

За даними реєстру нерухомості Монако, Brockville володіє квартирою в розкішному житловому комплексі Monte Carlo Star поблизу казино Monte Carlo вартістю 3,6 мільйона євро. Номінальним власником Brockville зазначений панамський офшор Radnor Investments SA, який фігурував в угодах з часткою нафтотрейдера SNG Trading, що належав другові Путіна – бізнесменові Геннадію Тимченку.

ДОВІДКА. Pandora Papers – глобальний витік документів, які рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.