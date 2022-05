Про свій приїзд вона сповістила у Twitter.

🇺🇸 Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine.

🇺🇦 Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022