Новопризначена пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва. 18 травня Сенат США одноголосно затвердив її кандидатуру, котру раніше запропонував президент США Джо Байден,

Про свій приїзд вона сповістила у Twitter.

“Маю честь приєднатися до нашої фантастичної команди посольства США заради підтримки України”, – йдеться у повідомленні.

🇺🇸 Honored to join our fantastic team at @USEmbKyiv as we stand with Ukraine. 🇺🇦 Маю за честь приєднатися до нашої фантастичної команди @USEmbKyiv заради підтримки України. pic.twitter.com/VrZnKHIq44 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 30, 2022

Водночас на сайті посольства зазначили, що Брінк приїхала до Києва ще 29 травня.

Бріджит Брінк призначена президентом Байденом послом США в Україні 25 квітня 2022 року, затверджена одноголосно Сенатом США 18 травня 2022 року

Посольство США в Україні не мало офіційного посла з 2019 року після того, як колишній американський президент Дональд Трамп відкликав з посади Марі Йованович. З того часу американське посольство в Україні очолювали тимчасово повірені у справах, серед яких Вільям Тейлор – посол США в Україні у 2006-2009 роках та Крістіна Квін.

Довідка. Бріджит Брінк розпочала свою дипломатичну кар’єру в 1996 році у Державному департаменті США.

З 1997 по 1999 рік Брінк була консульською політичною співробітницею у посольстві США в Белграді. З 1999 по 2002 рік обіймала посаду референта у Кіпрі, а з 2002 по 2004 рік – спецпомічниця заступника Держдепу США з політичних питань у Європі.

З 2005 по 2008 рік була очільницею політико-економічного відділу посольства США у Грузії. Опісля отримала посаду заступниці директора у справах Південної Європи у Держдепі США.

У період з 2009 по 2010 рік була членкинею Радбезу США як координатор розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу. У 2011 році Бріджит Брінк знову повернулась до Грузії у якості заступниці голови місії посольства США у Тбілісі. З 2014 року аналогічну посаду обіймала в Узбекистані.

З 2015 по 2018 роки стала заступницею помічника держсекретаря США у Бюро у справах Європи та Євразії, зокрема Брінк відповідала і за тривалі конфлікти у Європі. Тобто нова пані посол США в Україні знає деталі російсько-української війни, яка розпочалась у 2014 році.