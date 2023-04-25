Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд перед засіданням Ради Безпеки ООН у понеділок, 24 квітня, заявила, що РФ своїми діями "поцілила в саму суть статуту організації".

Про це інформує пресслужба Представництва США в ООН.

“Росія, яка стала ініціатором сьогоднішньої зустрічі, вторглася до сусідньої країни, тим самим завдавши удару по суті статуту ООН. Крім того, РФ продовжує знову і знову порушувати права людини та основні свободи – як поза межами, так і всередині своїх кордонів”, – мовиться у заяві.

Томас-Грінфілд різко висловилася щодо затримань російською владою політичних активістів, журналістів та американських громадян.

Вона наголосила, що Кремль використовує ув’язнених американців Пола Вілана та Евана Гершковича як “політичних пішаків”. Вілан знаходиться під вартою в Росії більше ніж 4 роки; Гершкович, кореспондент Wall Street Journal, був затриманий в Росії минулого місяця: його звинувачують у шпигунстві.

Пані посол закликала вище російське керівництво “негайно звільнити заручників”.

ДОВІДКОВО. 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.

18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.