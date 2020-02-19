Мешканці Винників заблокували в'їзди в місцевий госпіталь. Це сталося через навчання, пов'язані з евакуацією громадян України з епіцентру спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Близько 14 години дня в середу, 19 лютого, мешканці міста Винники, який знаходиться поблизу Львова та підпорядковується його міськраді, заблокували автомобілями в’їзди в місцевий госпіталь. Пізніше до медзакладу почали звозити автомобільні шини.

Причиною для паніки стали минулі в госпіталі вчення. Як пояснив гендиректор госпіталю Максим Прікупенко, сьогодні було прийнято рішення перевірити готовність лікарень (в тому числі – цього медзакладу) до госпіталізації евакуйованих з Китаю громадян в разі надзвичайної ситуації. Для цього пацієнтів госпіталю виписано додому або перевели в інші медзаклади.

“Пацієнти, які мали бути виписані, були виписані додому. Всіх решта пацієнтів при потребі переводили в інші лікувальні установи області та міста. … Це відбувались симуляційні навчання. Близько восьмої ранку в ЛОДА рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС було прийнято рішення провести у нас симуляційні навчання щодо ймовірного переведення пацієнтів із госпіталю в інші лікувальні установи. Для того, щоби забезпечити місця для пацієнтів, які би, можливо, могли постраждати, якщо літак [з евакуйованими громадянами] сів би у Львові й щось би трапилось надзвичайне, то люди, які би знаходились на борту, то цей госпіталь наш міг би прийняти тих пацієнтів, які отримали травми для проведення рентгенів, операцій”, — пояснив він.

Також гендиректор госпіталю зазначив, що заздалегідь про проведення таких навчань не повідомлялося, інформація про це з’явилася вранці в середу.

За інформацією Прікупенко, в цьому госпіталі не планують розміщувати евакуйованих з Китаю громадян.

“У мене є інформація, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть. Заклад не готовий прийняти людей на карантин. У нас дійсно багато пацієнтів”, — сказав він.

Проте, ця ситуація налякала людей й вони продовжують блокувати в’їзди в лікарню і вимагають більше інформації.

Під Винниківський госпіталь звезли шини і заблокували всі в‘їзди та виїзди. Заблокували і нас😡Volodymyr Kvurt хто керує цими людьми?Викликала поліціюP.S. Вже випустили Gepostet von Наталка Волосацька am Mittwoch, 19. Februar 2020

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Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.