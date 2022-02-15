Останніми тижнями інформаційне поле колихають новини, що можуть порушити відчуття стабільності та спокою. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) склало перелік порад, які можуть допомогти зменшити рівень стресу і тривоги, що є природними емоціями людини на незрозумілі ситуації.

Про це повідомляє МОЗ України.

Відчувати тривогу цілком нормально для людини, оскільки подібні емоції є захисною реакцією організму. Проте важливо слідкувати за рівнем тривожності, аби такі емоції не вплинули негативно на життя й не забрали відчуття внутрішнього спокою.

Дихальні практики під час загострення тривожності

Лікарі пропонують два способи. Перший із них називається “4-4-5” та передбачає те, щоб людина зробила вдих, порахувала до чотирьох, видихнула і повторила. Цю праву радять робити упродовж п’яти хвилин, щоб вирівняти дихання та уповільнити пульс. Коли він прийде до нормального стану, то це допоможе відчути спокій.

Для вправи “4-7-8” треба спочатку глибоко вдихнути та видихнути. Після треба вдихнути через ніс на рахунок чотири, затримати дихання й порахувати до семи. Коли дійде до восьмої секунди треба видихнути та повторювати вправу кілька хвилин.

Фокус з думок на тіло

Впоратися з негативними емоціями допомагають фізичні вправи. Якщо відчуваєте напад тривожності, то спробуйте прогулятися вулицею, зайнятися йогою або іншими вправами. Під час спортивних занять відбувається приплив крові та вироблення “гормонів щастя”. Зокрема займаючись вправами людина починає більше думати про тіло та супутні відчуття.

Побутові справи та хобі

Чудовим способом знизити рівень негативних емоцій є зайняття улюбленою справою чи побутовими справами. Наприклад, якщо людина полюбляє малювати, та її рівень тривоги починає зростати, то краще взяти пензлики з фарбою. Прибирання квартири або миття посуду теж є подібними активними діями. Проте не треба доводити організм до виснаження, щоб не завдати собі шкоди.

Інформаційна гігієна

Якщо перегляд інформаційних сюжетів зумовлює у вас тривогу, вимкніть телевізор або ґаджет. Краще зайнятися справами, що приносять задоволення, як, наприклад, дивитися відео, почитати книгу чи прослухати заспокійливу музику.

У наш час вкрай важливо навчитися “фільтрувати” інформацію, яку отримує людина з засобів масової інформації (ЗМІ). Для цього радять читати кілька джерел інформації, навчитися розрізняти пропаганду та фейки, не вірити на всі 100% інформації із сумнівними джерелами або непідтвердженими даними тощо.

Якщо тривожність не проходить протягом довгого часу й відчуття порушують вашу взаємодію з друзями, колегами, близькими, трудову діяльність, виникають проблеми зі сном та харчуванням — зверніться по допомогу до свого сімейного лікаря.

“Пам’ятайте, найкращий спосіб зберігати спокій – щодня займатись улюбленою роботою, обирати безпечний інформаційний простір, проводити час із близькими та друзями, а також вірити в свою країну й армію. Будьмо здорові!”, – наголосили у МОЗ.