Коли 45-й президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус, у Білому домі почалася паніка. Це було пов'язано зі спрямуванням політики Трампа на спростування загроз, пов'язаних з пандемією.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Репортери видання Ясмін Абуталеб та Даміан Палетта написали книгу “Кошмарний сценарій: реакція адміністрації Трампа на пандемію, яка змінила історію”. Книга з’явиться в продажу у вівторок.

Автори описали ситуацію в Білому домі, коли Трамп, який не вірив в існування коронавірусу, захворів. Через надлишкову вагу та вік він був у групі ризику. Чиновники не очікували, що може бути такий сценарій, тому в Білому домі почалася паніка та сварки, оскільки ніхто не міг спрогнозувати — що відбуватиметься з президентом далі. Головним “винуватцем” у можливій смерті Трампа чи ускладненнях внаслідок захворювання — називали віцепрезидента Майка Пенса, який також суттєво спростовував ризики зараження коронавірусом.

Про те, що Трамп захворів на коронавірус, стало відомо 1 жовтня. Після того, як Трампа ушпиталили – у Білому домі почався хаос.

“Перспектива президентських виборів перетворилася на хаос, Білий дім – на штопор, а його помічники не були готові, що захворювання Трампа може бути з ускладненнями, що президент може бути не здатен виконувати свої функції чи навіть помре”, – сказано в книзі.

Якби Трамп помер, то виконувачем обов’язків президента став би Пенс. Також Трамп міг би самостійно передати владу Пенсу, якби захворювання було в надто важкій формі (відповідно до 25-ї поправки). Приміром, так було за президентства Джорджа Буша. Він передавав президентські повноваження віцепрезиденту Діку Чейні, поки був під дією анестезії.

Особливу увагу автори книги звернули на те, що після того, як Трампа оголосили офіційно здоровим, він все одно не змінив ставлення до коронавірусу та пандемії.

За їх словами, директор Центру з контролю та профілактики захворювань Роберт Редфілд “молився, аби Трамп видужав та аби хвороба змусила його переглянути ставлення до коронавірусу”. Але після того, як Трамп видужав, він демонстративно вийшов на балкон Білого дому, зняв маску, засунув її в кишеню і показав операторам великий палець, спрямований догори.

“У той момент Редфілд зрозумів, що це кінець… Трамп показав, що він зовсім не змінився. Він показав, що реакція на пандемію не зміниться”, – сказано в книзі.