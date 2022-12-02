Міжнародний дослідницький інститут кольору Pantone обрав головний колір 2023 року – стверджують, що колір є "нетрадиційним для нетрадиційного часу".

Про це повідомила пресслужба Pantone.

Кольором 2023 року від Pantone став червоний колір у відтінку Viva Magenta 18-1750.

Як зазначили в організації “Viva Magenta 18-1750, вібрує бадьорістю та енергією”.

“Це відтінок, укорінений у природі, що походить від родини червоних і виражає новий сигнал сили. Viva Magenta — сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу”, – наголосили у Pantone.

В організації додали, що колір 2023 року “є потужним та надихає”.

“Це новий анімований червоний колір, який насолоджується чистою радістю, заохочує до експериментів і самовираження без обмежень, електризуючий і безмежний відтінок, який проявляється як виразне твердження. PANTONE 18-1750 Viva Magenta вітає будь-кого і кожного з таким же запалом до життя та бунтарським духом. Це колір, який є сміливим, сповненим розуму та містить все”, – додали у пресслужбі.

Виконавча директорка Інституту кольору Pantone Леатрис Айземан зауважила, що в епоху технологій потрібно черпати натхнення у природи та реальності.

Тому колір Viva Magenta 18-1750, який походить з сімейства червоних кольорів, є “одним із найцінніших барвників із сімейства природних барвників, а також одним із найсильніших і найяскравіших барвників у світі”.

“Вкорінений у споконвічні, PANTONE 18-1750 Viva Magenta повертає нас до первозданної матерії. Викликаючи сили природи, PANTONE 18-1750 Viva Magenta активізує наш дух, допомагаючи нам розвинути внутрішню силу”, – наголосила вона.