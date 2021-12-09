Інститут кольору Pantone обрав головний колір 2022 року – стверджують, що він цілком передає епоху, в яку ми живемо.

Про це повідомила пресслужба інституту Pantone.

Кольором року, який розпочнеться вже менш як за три тижні став Very Peri – синій з фіолетово-червоним відтінком.

Ми живемо зараз в епоху змін – і новий колір є його символом. Епідемія COVID-19 вплинула ледве не на кожного протягом останніх років, і колір відтворює трансформацію свідомості та погляду на світ.

Ми живемо в епоху змін. Pantone 17-3938 Very Peri – це символ глобального духу часу, в який ми переживаємо.

Very Peri спонукає на творчість, динамічність та самовираження, а його настрій – життєрадісність і сміливість.

“Колір року за версією Pantone відбиває те, що відбувається у нашій глобальній культурі, відтворюючи те, що шукають люди – і цей колір дає їм відповідь” – Лорі Пресман, віцепрезидентка Інституту кольору Pantone.

Також, вона додала, що колір, який обирають щороку, має показати те, що відбувається у глобальній культурі. Складність цього нового синього кольору з червоно-фіолетовим відтінком акцентує величезні можливості, які відкриваються перед нами.