Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Журналісти видання The Washington Post опублікували відео, де Байден розповів про дозвіл від Папи.
“Йому (Папі) подобається, що я хороший католик… Я повинен й надалі брати участь в причасті”, – сказав Байден.
У відповідь на запитання журналістів, як саме сказав Папа, чи має він (Байден) право приймати причастя, він відповів:
“Так”.
Також він розповів, що під час зустрічі помолився разом з Папою, після цього понтифік благословив його та його чотки.
Байден – парафіянин католицької церкви. Окрім нього, до католицької церкви ходив 35-й президент США Джон Кеннеді.
У Ватикані слова Байдена поки не прокоментували. Речник Святого Престолу Маттео Бруні сказав, що між президентом та Папою була приватна розмова.
Загалом, католицька церква категорично не підтримує Байдена у двох питаннях – стосовно захисту прав секс-меншин (ЛГБТК+) та стосовно дозволу на аборти (протестант Дональд Трамп став першим американським лідером, який був категорично проти та навіть брав участь в акціях протесту проти абортів).
При цьому, президент Байден, як і Папа римський Франциск – представники ліберального християнства, “орієнтованого не стільки на сексуальну політику, скільки на расову нерівність, зміни клімату та бідність”.
- У червні римо-католицька церква США, попри попередження Ватикану, вирішила відмовити президенту країни Джо Байдену в причасті, бо він підтримує аборти та захищає права ЛГБТК+.