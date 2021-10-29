Президент США Джо Байден стверджує, що Папа Римський Франциск дозволив йому брати участь в причасті, попри заборону єпископів, яким не подобається позиція американського лідера щодо абортів та ЛГБТК+.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Журналісти видання The Washington Post опублікували відео, де Байден розповів про дозвіл від Папи.

“Йому (Папі) подобається, що я хороший католик… Я повинен й надалі брати участь в причасті”, – сказав Байден.

У відповідь на запитання журналістів, як саме сказав Папа, чи має він (Байден) право приймати причастя, він відповів:

“Так”.

Також він розповів, що під час зустрічі помолився разом з Папою, після цього понтифік благословив його та його чотки.

Байден – парафіянин католицької церкви. Окрім нього, до католицької церкви ходив 35-й президент США Джон Кеннеді.

У Ватикані слова Байдена поки не прокоментували. Речник Святого Престолу Маттео Бруні сказав, що між президентом та Папою була приватна розмова.

Загалом, католицька церква категорично не підтримує Байдена у двох питаннях – стосовно захисту прав секс-меншин (ЛГБТК+) та стосовно дозволу на аборти (протестант Дональд Трамп став першим американським лідером, який був категорично проти та навіть брав участь в акціях протесту проти абортів).

При цьому, президент Байден, як і Папа римський Франциск – представники ліберального християнства, “орієнтованого не стільки на сексуальну політику, скільки на расову нерівність, зміни клімату та бідність”.