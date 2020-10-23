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Папа Франциск підтримав одностатеві пари ще в 2019 році, але його слова з інтерв'ю вирізали – ЗМІ

Папа Римський Франциск виступив за узаконення цивільних партнерств для одностатевих пар під час інтерв'ю мексиканській телекомпанії Televisa ще у 2019 році, але Ватикан вирізав тоді його слова.

П’ятниця, 23 жовтня 2020, 17:32

Про це пише The New York Times.

Два близьких до компанії джерела заявили, що Ватикан зажадав, щоб інтерв’ю було знято на їхні камери та щоб він отримав контроль над знятими кадрами. Після чого слова папи про одностатеві союзи було вирізано.

Цей уривок залишався “прихованим” доти, поки церква не відкрила режисерові-документалістові доступ до архівів Ватикану.

Євген Афінеєвський, який є режисером фільму “Франческо”, вставив слова папи у свій фільм.

Офіційний представник Ватикану Маттео Бруні відмовився відповідати на запитання, чи намагалася церква придушити потенційно революційні висловлювання папи. Також залишається незрозумілим, хто в Ватикані редагував запис і чи знав сам Франциск про це.

Нагадаємо, 21 жовтня повідомлялось, що папа Римський Франциск публічно виступив за узаконення цивільних партнерств для одностатевих пар.

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Теги: інтерв'ю, ЛГБТ, Папа Франциск

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