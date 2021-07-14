У середу Папа Римський Франциск повернувся до Ватикану після операції з видалення частини товстої кишки, почавши період майже повного відпочинку і реабілітації, який, як очікується, триватиме не менше двох тижнів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

84-річний понтифік залишив римську лікарню Джемеллі без попередження, вийшовши через бічні двері і проїхавши по Риму з невеликою свитою з Ватикану та італійської служби безпеки.

Ватикан поки офіційно не оголошував про його виписку.

По дорозі з лікарні Франциск зупинився, щоб помолитися в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Він зазвичай робить це в кінці кожної закордонної поїздки, щоб подякувати Мадонні.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня, Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після перенесеної тиждень тому операції на кишківнику.

4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. 6 липня стало відомо, що Франциск після операції почувається добре.