Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
84-річний понтифік залишив римську лікарню Джемеллі без попередження, вийшовши через бічні двері і проїхавши по Риму з невеликою свитою з Ватикану та італійської служби безпеки.
Ватикан поки офіційно не оголошував про його виписку.
По дорозі з лікарні Франциск зупинився, щоб помолитися в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Він зазвичай робить це в кінці кожної закордонної поїздки, щоб подякувати Мадонні.
Нагадаємо, у неділю, 11 липня, Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після перенесеної тиждень тому операції на кишківнику.
4 липня, Папа Римський Франциск потрапив до лікарні. 6 липня стало відомо, що Франциск після операції почувається добре.
- Папа Римський Франциск 12 травня вперше за пів року відновив свої традиційні щотижневі публічні аудієнції.