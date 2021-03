Про це повідомляє телеканал Sky News.

В зруйнований Мосул Папа прилетів на вертольоті з довколишнього Ербілі. Зараз у місті проживає лише жменька християнських сімей.

Тисячі християн покинули цей район під час окупації ІДІЛ, адже тут їм загрожувала смерть і податки за те, що вони не мусульмани.

Папа Римський взяв участь у богослужінні на колись галасливій міській площі, оточеній руїнами церков.

“Як жорстоко, що ця країна, колиска цивілізації, зазнала настільки варварського удару, коли стародавні культові споруди були зруйновані, а тисячі людей – мусульмани, християни, єзиди і інші – були насильно виселені або вбиті”, – сказав Франциск.

Він додав, що надію не можна “заглушити кров’ю, пролитою тими, хто перекручує ім’я Бога, щоб йти шляхами руйнування”.

У молитві Папа Римський сказав: “Якщо Бог є Богом життя, – а це так, – то для нас неправильно вбивати наших братів і сестер в ім’я Його. Якщо Бог є Богом миру, – а він такий – тоді неправильно вести війну в ім’я його . Якщо Бог є Богом любові – а це так, – то для нас неправильно ненавидіти своїх братів і сестер”.

